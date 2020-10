Büren/Paderborn (WB). Aufgrund einer technischen Störung im Telefonnetz war die Kreisleitstelle in Büren-Ahden am Donnerstagmittag nur eingeschränkt erreichbar. Betroffen war auch der Notruf 112, teilte der Kreis Paderborn mit. Die Störung dauerte bis in den Abend an

Von Westfalen-Blatt