Das Mobilfunknetz ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht betroffen. Wer nicht durchkommt, wird gebeten, in Notfällen die 110 (Polizei) anzurufen, teilte die Kreisfeuerwehrzentrale in Büren-Ahden mit. Die Techniker arbeiteten mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung.

Weil das Festnetz im Vorwahlbereich 02995 (Büren-Wewelsburg) zum Teil ausgefallen ist, ist der Notruf 112 dort nur über Handy möglich. Anrufe auf die 112 aus dem weiteren Kreis Paderborn werden über eine Ausfallebene weitergeleitet.