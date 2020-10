Mähgut illegal am Kaukenberg entsorgt

Ablage an mehreren Standorten in Paderborn – Stadtverwaltung sucht Zeugen

Paderborn (WB). Im Bereich des Kaukenbergs zwischen der Bahnunterführung und der Unterführung George-Marshall-Ring an mehreren Standorten große Mengen an Mähgut unerlaubt abgeladen worden. Im August wurden erstmalig im Bereich des Kaukenbergs zwischen der Bahnunterführung und der Unterführung George-Marshall-Ring an mehreren Standorten große Mengen an Mähgut unerlaubt abgeladen.