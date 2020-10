Mit Liebe zum Detail

Technische Beigeordnete lobt „Bekenntnis zur Baukultur“ an der Neuhäuser Straße

Paderborn (WB). An vielen Stellen in Paderborn entstehen nach einem Eigentümerwechsel neue Mehrfamilienhäuser mit moderner Architektur. Ein etwas anderes Projekt ist jetzt an der Neuhäuser Straße umgesetzt worden.