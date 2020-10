Spendenberge in Wewer

Paderborn (WB/fk). Opa Whoopi ist ein Phänomen. Das Maskottchen der „Kongregation der Jakobusschwestern vom kostbaren Gewand Jesu” aus Wewer hat mittlerweile eine beachtliche Anzahl an Fans und Followern. In diesem Jahr sollte der Influencer dann sogar mit einem Preis in Berlin ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung fiel dann leider Corona zum Opfer.