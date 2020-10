Paderborn (WB). Bei den wöchentlichen Schwerpunktkontrollen zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr hat die Polizei Paderborn 65 Verkehrsverstöße festgestellt. Im gesamten Kreisgebiet standen dabei am Dienstag das Verhalten von und gegenüber Radfahrenden sowie am Donnerstag das Thema Ablenkung im Vordergrund. Vier Autofahrer erwischte die Polizei an dem Tag, weil sie unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilnahmen.

Von Westfalen-Blatt