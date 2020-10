„Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Gastronomie hier am Neuen Platz, im Herzen der Stadt und in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Bank, zu erhalten. Als genossenschaftliche Regionalbank und Arbeitgeber stehen wir zu unserer Verantwortung und sichern so dauerhaft Arbeitsplätze und einen traditionsreichen Namen in der Paderborner Gastroszene“, erklärt Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der Verbundvolksbank OWL. Ziel sei es weiterhin, einen neuen Betreiber für das Bobberts zu finden. Bis dahin führe die Bank gemeinsam mit dem Team des Bobberts das Restaurant in Eigenregie. Im Mai hatte der damalige Geschäftsführer des Bobberts Insolvenzantrag für die Gaststätte stellen müssen.

Beitrag zur Belebung der Innenstadt

Das Team des Bobberts sei hoch motiviert, den Gästen besten Service und ein kulinarisches Erlebnis zu bieten. „Das Bobberts zählt mit seiner gehobenen regionalen Küche zu den ersten Restaurant-Adressen in Paderborn, und das soll auch so bleiben“, betont Ansgar Käter. „Auch in Zukunft wird das Bobberts seinen Beitrag zur Belebung der Paderborner Innenstadt und des Neuen Platzes leisten.“

Seit Anfang Oktober präsentiert sich das Team der Gastronomie mit neuer Karte, im neuen Outfit und während der Corona-Zeit mit angepassten Öffnungszeiten seinen Gästen.