Fünf infektiöse Patienten werden in Krankenhäusern behandelt

Paderborn (WB). Drei neue Covid-19-Fälle in Paderborn, während in Bad Lippspringe die Zahl der bestätigen Fälle von 42 auf 41 korrigiert worden ist. Unterm Strich sind 53 Menschen in fünf Kommunen mit dem Coronavirus infiziert.