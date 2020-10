Kein Fluch des Pharao

Paderborn (WB). Erst vor wenigen Tagen hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf fünf antike Statuetten, bei denen es sich nachweislich um ägyptische Raubkunst handelt, an den ägyptischen Botschafter in Deutschland, Khaled Galal Abdelhamid, übergeben. Die Figuren sind Teil ägyptischer Historie und jetzt auch ein Stück Paderborner Polizeigeschichte.

Von Westfalen-Blatt