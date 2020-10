Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Auch wenn in diesem Jahr weder eine Pippi Langstrumpf, noch mordlustige Seniorinnen auf der Freilichtbühne ihr Unwesen treiben, so wie im Jahr 2019, soll das Gelände im Schlosspark nicht gänzlich ungenutzt bleiben. Die Mitglieder des Amateurtheaters arbeiten momentan an einem Gruselparcours.

Von Westfalen-Blatt