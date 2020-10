Freiheit und Bevormundung

Paderborn (WB). Die Bilder in der „Tagesschau“ mit Anti-Corona-Gegnern, die ohne Masken und Abstand gegen angebliche Hysterie und Freiheitsberaubung durch die Politik demonstrieren, muten manchmal wie absurdes Theater an. Aus aktuellem Anlass wird der Konflikt zwischen Individuum und Staat in der Spielzeit 2020/21 in den Theatern in Deutschland sicher oft auf die Bühne gebracht. Auch in Paderborn, wo am Samstag „Antigone“ mit einer Doppelvorstellung um 18.30 und 20.30 Uhr Premiere hat.

Von Dietmar Kemper