CDU und Grüne prüfen Bündnis

Paderborn (WB/mai). Erstmals in der Stadtgeschichte bahnt sich in Paderborn ein schwarz-grünes Bündnis an. Bei der Kommunalwahl am 13. September erhielt die CDU 24 Sitze im Stadtrat, die Grünen als zweitstärkste Fraktion 14. Damit hätten beide Parteien mit 38 Sitzen plus Bürgermeister Michael Dreier (CDU) eine deutliche Mehrheit im Paderborner Stadtrat mit seinen künftig 60 Sitzen.

Von Westfalen-Blatt