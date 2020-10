Karsten Strack neuer Chef des Literaturbüros

Mit Lesungen will der Paderborner die Generationen zusammenbringen

Paderborn/Detmold (WB). Der Chef des Paderborner Lektora-Verlags, Karsten Strack, leitet seit dem 1. Oktober für zwei Jahre das Literaturbüro OWL in Detmold. Es wurde 1990 als viertes von fünf Literaturbüros in NRW gegründet und verfolgt das Ziel, Menschen für Literatur zu begeistern. Es bietet Lesungen sowie Weiterbildungen für Autorinnen und Autoren an und arbeitet mit der Leitung des Festivals „Wege durch das Land“ zusammen.