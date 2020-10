Neue Halle für Tante Ju

Die Finanzierung will der 740 Mitglieder zählende Verein sicherstellen. Seit 3. Oktober kann der Quax-Hangar mit seinen Oldtimer-Flugzeugen von der Öffentlichkeit besichtigt werden. Er ist mittwochs, samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Ju 52 ist das größte Exponat. Sie wurde 1936 gebaut und flog zunächst in Norwegen. 1957 wurde sie per Seetransport nach Ecuador gebracht. Dort flog sie bis 1962 im Passagier- und Frachtverkehr im Amazonasgebiet. In den 80er Jahren war sie der Star von US-Flugshows. 1984 wurde sie von der Lufthansa übernommen. Zwischen 1985 und 2018 wurden 250.000 Fluggäste transportiert.