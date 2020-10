Paderborn (WB). Sieben neue Corona-Fälle vermeldet der Kreis Paderborn – drei in Paderborn, zwei in Delbrück, je eine Neuinfektion in Borchen und Büren. Aktuell sind 76 Menschen in sechs Kommunen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert (aktive Fälle). Betroffen ist vor allem Paderborn mit jetzt 55 aktiven Fällen, gefolgt von Bad Lippspringe (9), Delbrück (7), Büren (3), Bad Wünnenberg (1), Borchen (1). In vier Kommunen, Altenbeken, Hövelhof, Lichtenau und Salzkotten ist derzeit offiziell niemand infiziert.

Von Westfalen-Blatt