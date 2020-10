Die Frau fuhr gegen 17.30 Uhr auf dem neuen Radweg am rechten Straßenrand des Le-Mans-Walls in Richtung Rosentor. Aus ungeklärter Ursache stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer, teilte die Polizei in einer Meldung mit. Sie trug keinen Helm.

Die Besatzung eines zufällig am Unglücksort vorbeifahrenden Notarztwagens fand die Verletzte auf dem Gehweg liegend auf und versorgte die Frau. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.