„Hallo Oma, hier ist dein Lieblingsenkel...“, so oder so ähnlich meldete sich am Freitag mehrfach ein Betrüger am Telefon. Seniorinnen aus Büren, Bad Wünnenberg und Hövelhof erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei. Der Täter hatte angegeben, er habe einen Unfall gehabt und könne sich die Autoreparatur nicht leisten. Er fragte die vermeintlichen Opfer, wieviel Geld zuhause oder auf der Bank verfügbar sei. Gefordert wurden immer mehrere tausend Euro. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und legten rechtzeitig auf, teilte die Polizei mit.

Zudem treiben falsche Polizisten, die Angst vor Einbruchserien verbreiten, ihr Unwesen. Noch spät am Sonntagabend gingen solche Anrufe in Paderborn und Schloß Neuhaus ein. Auch am Montagvormittag sind die Täter laut Polizei weiter aktiv. Sie behaupten, in der Nähe des Wohnorts der Angerufenen sei eingebrochen worden.

Die Polizei habe Täter festnehmen können, weitere seien aber geflüchtet. Man habe Zettel gefunden auf denen weitere Adressen für zukünftige Einbrüche notiert seien. Darunter sei auch die Adresse des jeweils angerufenen Opfers. Die falschen Polizisten fragen nach Geld und anderen Wertsachen im Haushalt, auf die es die Einbrecher angeblich abgesehen haben. Das allerdings soll die Beute der Betrüger werden, stellt die Polizei in ihrer Mitteilung klar.

Diese Ratschläge hat die Polizei

Die Polizei warnt und rät zu einer argwöhnischen Haltung am Telefon – besonders dann, wenn es um Geld und Wertgegenstände geht. In der Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde sind weitere Hinweise und Ratschläge aufgelistet:

- Die Polizei ruft Sie unter keinen Umständen an und fragt Sie nach Bargeld oder Wertsachen. Bei solchen Anrufen sofort auflegen!

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel oder anderer Verwandter, Geld von Ihnen fordert.

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn unter einer Ihnen bekannten Rufnummer persönlich zurück.

- Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Wählen Sie die Notrufnummer 110!