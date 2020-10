Jährlich am 11. November teilt St. Martin seinen Mantel mit dem armen Bettler und rettet diesen so vor dem Erfrieren. Im Anschluss an das seit mehr als sechs Jahrzehnten aufgeführte Martinsspiel vor der historischen Kulisse der Heiersburg in Paderborn setzt sich dann der Umzug mit all den leuchtenden Laternen in Richtung Dom in Bewegung. Die stetig wachsende Besucherzahl und die lieben und netten Kommentare im Anschluss bestätigen den Organisatoren vom Martinskomitee immer wieder in ihre Arbeit. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat sich jedoch das St. Martinskomitee entschieden, das Martinsspiel in diesem Jahr abzusagen.

Zuletzt mehr als 700 Teilnehmer

Auch wenn das NRW-Gesundheitsministerium in einem Schreiben klarstellt, dass Martinszüge unter freiem Himmel und mit Abstand grundsätzlich erlaubt seien, ist es leider unmöglich, den Mindestabstand weder beim Umzug, noch beim Einzug in den Dom zu gewährleisten – von einem Hygienekonzept ganz abgesehen. In den vergangenen Jahren ist der Umzug immer weiter gewachsen und war zuletzt mit mehr als 700 Teilnehmern einer der größten der Region. Auch gerade deswegen hätten die Zuständigen eine enorm große Verantwortung und möchten in dieser schweren Zeit dabei helfen, Infektionsketten zu unterbinden und es dem Virus so schwer wie möglich zu machen. So hätte St. Martin das bestimmt auch entschieden.

Um dennoch an die Tradition und Werte zu erinnern, möchten das Martinskomitee dazu aufrufen, am 11. November Laternen in die Fenster zu stellen, um mit dieser Geste gemeinsam mit all den bunten Laternen Paderborn erleuchten zu lassen.

So schön waren Martinsspiel und Laternenumzug im vergangenen Jahr.