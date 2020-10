Beifall für scheidende Ratsmitglieder

Paderborn (WB/itz). Dem Paderborner Stadtrat steht ein enormer personeller Wechsel bevor. Von den bislang 64 Ratsmitgliedern scheiden zum Ende der Legislaturperiode am 31. Oktober insgesamt 33 Männer und Frauen aus. Bürgermeister Michael Dreier bedankte sich in der letzten Sitzung des Rates bei den Ehrenamtlichen: „Danke für die gute Zusammenarbeit. Wir haben gemeinsam in den vergangenen sechs Jahren sehr viel nach vorne gebracht. Das ist auch Ihrem großen Einsatz zu verdanken.“

Von Westfalen-Blatt