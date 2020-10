Paderborns größtes Graffiti begeistert

So prägt Graffiti-Kunst das Paderborner Stadtbild 1/22 Foto: Jörn Hannemann

Das Ergebnis lässt sich sehen – und zugleich schwer übersehen: Beeindruckende 40 Meter lang und sieben Meter hoch ist das originelle Kunstwerk aus der Spraydose, an dem elf Künstler aus der Region beteiligt waren. „Es ist damit das größte in der Paderborner Innenstadt“, sagt Lukas Michalski aus Delbrück-Westenholz, der auch gleich das Konzept für die riesige Wandarbeit lieferte. Der 40-jährige Grafik-Designer, der in Delbrück die Werbeagentur Buchstaben-Akrobatik gründete, ist vielen bekannt für das pulsierende Herz-Graffiti an der DROBS-Beratung im mittleren Paderquellgebiet und das imposante Lippesee-Bild unterhalb der Fußgängerbrücke in Sande.

Grau, trist und beschmiert war die Fläche an der Bahnhofstraße – jetzt erstrahlt sie in bunten Farben. Weil die Wand, die zu einem Privathaus gehört, an der Zufahrt zur Lidl-Filiale grenzt, kam der Discounter zusammen mit den Besitzern des Hauses auf die Idee für das große Wandbild – und übernahm auch die Materialkosten. „Wir hatten keine Vorgaben, konnten uns also künstlerisch austoben bei der Gestaltung“, freut sich Michalski. Vieles erblickt man zum Teil erst bei genauerem Hinschauen: So tummeln sich viele Waldschrate und Kobolde in dem Märchenwald. Neben zwei Elfen ist auch ein Wolpertinger zu sehen, also ein Fabelwesen, das mehrere Tiere vereint. Dieses hasenartige Geschöpf mit Geweih hat drei Augen. „Eine kleine Anspielung an Paderborn und die Drei-Hasen“, verrät Michalski schmunzelnd.

Graffiti-App in Vorbereitung Nicht nur an den tristen Wänden verändert sich derzeit viel in Paderborn: Die Tourist-Information entwickelt laut Geschäftsführer Karl Heinz Schäfer derzeit einen neuen Graffiti-Rundgang als App mit Informationen zu Spray-Werken und einzelnen Interviews mit Beteiligten. Konkret geplant ist auch, mobile Stellwände im Paderquellgebiet aufzustellen als freie, legale Spray-Flächen, wie es sie früher schon dort gab und jetzt nur noch an der Busdorfmauer – zum Leidwesen vieler Künstler. Auch die Graffiti-Führungen mit Sven Niemann setzt die Tourist-Info im kommenden Jahr fort. ...

Tolles Feedback von den Nachbarn

An sechs Arbeitstagen hübschten die Graffiti-Künstler, die sich mit Künstlernamen Kash, Norbert 300, Fietelicious, Senal, Lime & Kröte, Volker, Iris Osiris, Wilda, Dietmar, Acum nennen, in den vergangenen Wochen die Hauswand ehrenamtlich auf. Ihr Lohn: das tolle Feedback von Nachbarn, Kunden und Passanten, die die Buntermacher sogar mit Kaffee und Kuchen versorgten.