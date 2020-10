Dazu sollen ein bestehender Bebauungsplan, der reine Wohnnutzungen in Sennelager-Mitte nicht erlaubt, aufgehoben werden und ein neuer Plan für den Ortskern beschlossen werden, um die Ansiedlung von Vergnügungsstätten zu steuern. In beiden Fällen wurde mit großer Mehrheit der nächste Schritt in dem bereits 2019 begonnenen Verfahren eingeleitet.

Einige Branchen ausgeschlossen

Lokalitäten, die den Sexual- beziehungsweise den Spieltrieb ansprechen, sind damit ausgeschlossen. Dazu zählen Stripteaselokale, Swinger-Clubs, Spiel- und Automatenhallen, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen. Bordelle zählen allerdings als Gewerbebetriebe und können auf Grundlage dieses Bebauungsplanes nicht ausgeschlossen werden. „Die Gefahr sehen wir allerdings im Moment nicht“, sagte Stadtplanerin Renate Ahrens im Bezirksausschuss. Ebenfalls erlaubt bleiben Vergnügungsstätten, die den Geselligkeitstrieb ansprechen, wie Tanzlokale und Festhallen, so dass damit auch die Schützenhalle planungsrechtlich abgesichert wäre.

Manfred Krugmann (SPD) bedauert in dem Zusammenhang, dass es östlich der Bielefelder Straße leider nach wie vor keine Möglichkeit gebe, „Sennelager ein bisschen zu verschönern“, da die britischen Streitkräfte die Normandy-Kaserne weiter nutzen wollen. Bedauerlich sei auch, dass die Panzerverladestation erhalten bleibe. „Die Beschlüsse sind richtig und wichtig. Allein mir fehlt der Glaube, dass sie ausreichen werden, um Sennelager ‚great again‘ zu machen“, pflichtete SPD-Fraktionschef Franz-Josef Henze ihm bei. CDU-Fraktionschef Markus Mertens forderte eine weitere Bürgerinformation für Sennelager, um über den Stand des Verfahrens zu informieren.