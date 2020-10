War Festnahme eine Verwechslung?

Paderborn (WB). Nach einer spektakulären Festnahme vor drei Wochen in der Paderborner Südstadt mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) befindet sich der 25-jährige Paderborner seit einigen Tagen wieder in Freiheit. Der Mann wurde verdächtigt, an einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk am Liboriberg beteiligt gewesen zu sein. Inzwischen deutet vieles auf eine Verwechslung hin.

Von Ingo Schmitz