Paderborn (WB). Zwölf neue Corona-Fälle sind am Donnerstag im Kreis Paderborn bekannt geworden. Damit sind aktuell 63 Menschen in sieben Kommunen erkrankt. Drei Corona-Erkrankte in Paderborn haben eine Infektion überstanden und gelten als genesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt von 11,0 auf 12,7.

Von Westfalen-Blatt