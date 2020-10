Spezialisten für Hunde-Transport

Spezialisiert hat sich das Unternehmen, das 2012 in Soest gegründet wurde und seit 2015 als Franchisegeber expandiert, auf Auto-Transportsysteme für Hunde, bei denen im Fall einer Vollbremsung oder gar eines Unfalls nicht nur die Insassen, sondern auch der Hund bestmöglich geschützt sein soll. Gefertigt sind die Transport-Dogstyler aus festen Schaumstoffen, die in verschiedenen individuellen Kunstlederausstattungen erhältlich sind und ein integriertes Gurtsystem bieten. „Dabei gibt es verschiedene Ausführungen für Sitze, die Rückbank, den Kofferraum und sogar das Fahrrad“, erzählt Carolin Meynen. „Gefertigt werden sie dann individuell, nachdem wir Maß genommen haben, in unserer Näherei.“

Die so genannten Dogstyler hat das Unternehmen selbst in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut in Potsdam entwickelt. Aber auch Liegematten und Hundebetten in verschiedenen Formen, Farben und Qualitäten fertigt das Unternehmen selbst. „Auf Wunsch auch direkt passend zur neuen Couch“, sagt Carolin Meynen. Zum Sortiment gehören außerdem Halsbänder, Leinen und Geschirre, die überwiegend in kleinen Ledermanufakturen gefertigt werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an Futter, Spielzeugen, Pflegezubehör, Hundebekleidung und Accessoires für ihre Besitzer.

Carolin Meynen ist seit anderthalb Jahren im Dogstyler-Team und hat zuletzt zusammen mit ihrem Sohn Marius eine Filiale auf Sylt aufgebaut. „Als dann klar war, dass es auch einen Store in Paderborn geben soll, wollten wir aber gerne wieder zurück“, erzählt die 50-Jährige. Auch in Paderborn gehört Marius Meynen mit zum Team, Dritte im Bunde ist Tanja Sonneck.

Wichtig ist dem Team, sich für die Hunde und ihre Besitzer Zeit zu nehmen, um sie bestmöglich beraten zu können. „Zeitdruck und Hektik gibt es hier nicht“, verspricht Carolin Meynen, die selbst mit fünf Hunden zusammenlebt. Deshalb beinhaltet das Geschäft auch eine kleine Kaffeebar, an der Hundeliebhaber, derzeit natürlich unter Beachtung des Coronaschutzes, ins Gespräch kommen können. Und auch Ausbaupläne gibt es bereits. Auf weiteren 275 Quadratmetern, direkt neben dem Ladenlokal, soll es künftig regelmäßig Outlet-Verkäufe von Dog­styler-Produkten geben.