Pottmeyer, der heute in Münster lebt, war bis zum Jahr 2000 als Professor für Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum tätig und ist seit 1982 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des vom Erzbistum Paderborn getragenen Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik. Er hat sich insbesondere mit Fragen der Kirche, des Papsttums und der Rezeption des II. Vatikanischen Konzils befasst.

Der Erzbischof von München und Freising, Erzbischof Reinhard Kardinal Marx – für den Pottmeyer damals der „liebenswürdige Doktorvater“ war – kennzeichnete den Jubilar in seiner Laudatio als einen „traditionsbewussten und weltoffenen Westfalen“. Es sei die große theologische Leistung von Professor Pottmeyer, zwischen Glaube und Vernunft zu vermitteln, sagte der aus Geseke stammende Marx bei dem unter Coronabedingungen ausgerichteten Festakt in der Universitäts- und Marktkirche Paderborn. Es sei stets das Anliegen von Pottmeyer gewesen, den anderen zu verstehen, ihn zu begreifen, zu erkennen, was ihm wichtig ist, seine Stärke zu entdecken, um ihm auf dieser Ebene zu begegnen. Pottmeyer hat mehrere Bücher und zahlreiche Beiträge zum Thema Kirche verfasst.