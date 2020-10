Fast alles ist zum Trommeln da

Pitti Hecht steckt das Publikum im Paderborner HNF mit seinem Rhythmus an

Paderborn (WB). Was dürfen Konzertbesucher eigentlich noch? Mitsingen? Nein. Laut jubeln? Nein. Aber sie dürfen im Rhythmus klatschen, mit den Füßen auf dem Boden stampfen, mit den Fingern schnippen und mit den Händen auf den Knien trommeln. Viel Gelegenheit dazu hatten die etwa 100 Besucher des mitreißenden Konzerts von Pitti Hecht, das am Donnerstagabend die Reihe der Auftritte beim Festival „Drums’n’Percussion“ in Paderborn einleitete.