Tornado-Einsätze nehmen zu

Paderborn (WB). Angesichts der Irritationen bezüglich der Flugübungen der Bundeswehr über Paderborner Gebiet hat sich am Freitag der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesverteidigungsministeriums, Dr. Peter Tauber, an Bürgermeister Michael Dreier gewandt. In dem Schreiben, das der WV-Redaktion vorliegt, erläutert Tauber, warum es eine Zunahme der Flugübungen der Bundeswehr in der Region gibt.

Von Ingo Schmitz