Renault Clio brennt komplett aus

Paderborn (WB). Die Feuerwehr Paderborn ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu einem brennenden Auto in der Raabestraße alarmiert worden. Der Kleinwagen, ein erst drei Jahre alter Renault Clio, stand in einer Zufahrt zwischen mehreren Kleingaragen und einem derzeit nicht bewohnten zweigeschossigen Wohnhaus. Der Clio brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.

Von Westfalen-Blatt