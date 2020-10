19 neue Corona-Fälle im Kreis Paderborn

Paderborn (WB). 19 neue Covid-19-Fälle hat der Kreis Paderborn am Samstag vermeldet: jeweils acht in Paderborn und in Delbrück, zwei in Altenbeken sowie einen in Büren. Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie knackt die 1000er-Marke und steigt auf 1001, Stand 17. Oktober, 16 Uhr.

Von Westfalen-Blatt