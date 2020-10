Der Handlungsplan bietet den pädagogischen Fachkräften ein abgesichertes und einheitliches Verfahren in Verdachtsmomenten einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Inhaltlich werden neben gesetzlichen Grundlagen auch Formen sowie Hilfestellung beim Erkennen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kinderwohlgefährdung thematisiert. Lea Dierks, Koordinatorin des Bildungsbüros Kind & Ko, weiß, dass der Kinderschutz sehr sensibel und doch ein alltägliches Thema ist: „Ein strukturiertes Ablaufverfahren und eine Checkliste helfen dabei, das ungute Bauchgefühl in bestimmten Situationen zu konkretisieren.“

Den Auftakt der neuen, teaminternen Schulungsveranstaltungen machte die städtische Kindertageseinrichtung Waldblick in Schloß Neuhaus. Die pädagogischen Fachkräfte wurden durch das Bildungsbüro Kind & Ko mit einer Mischung aus Theorie und Praxis in die zweite Auflage des Handlungsplans eingeführt und im Kinderschutz geschult. „Es ist sehr wertvoll für unseren Alltag, dieses sensible Thema mit dem Bildungsbüro der Stadt Paderborn gemeinsam im Team bearbeiten zu können“, lautet das Fazit von Christin Kringel, Leiterin der städtischen Kindertageseinrichtung Waldblick.

Das Thema Kinderschutz ist ein Arbeitsschwerpunkt im Bildungsbüro Kind & Ko. Insgesamt wurden seit Veröffentlichung der Erstauflage des Handlungsplans zum Kinderschutz für Kindertageseinrichtungen in der Stadt Paderborn über 800 pädagogische Fachkräfte in überwiegend trägerübergreifenden Schulungen fortgebildet. Aufgrund der Corona-Pandemie werden aktuell ausschließlich teaminterne Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in den Kindertageseinrichtungen durchgeführt.

Darüber hinaus gibt es einen eigenen Handlungsplan zum Kinderschutz für die Grundschulen und Offenen Ganztagsschulen der Stadt Paderborn.

Weitere Informationen zu den Handlungsplänen zum Kinderschutz sowie zum Bildungsbüro Kind & Ko gibt es im Internet unter www.kindundko-paderborn.de oder bei Lea Dierks unter Telefon 05251/8811274.