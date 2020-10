Polizeirat Jan Gellusch kommt frisch von der Deutschen Hochschule der Polizei nach Paderborn, teilte die Polizei mit. Ursprünglich kommt der 40-Jährige aus Dortmund und war dort lange im Wachdienst und der operativen Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben in Paderborn. Es liegt mir am Herzen, an der Gestaltung der Verkehrssicherheit aktiv mitzuwirken. Dabei ist mir insbesondere die Verhinderung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen sowie die Sicherheit von Radfahrern wichtig“, betont Gellusch.

Zum Aufgabengebiet der Direktion Verkehr gehören die Unfallbekämpfung und die Unfallverhütung. Hierzu zählen die Bearbeitung von Verkehrsunfällen und -delikten, die Überwachung des Straßenverkehrs, die Mitwirkung bei der Verkehrsraumgestaltung und die Verkehrssicherheitsarbeit.