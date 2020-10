Die neuen Fälle verteilen sich auf Bad Wünnenberg und Delbrück (je 5), Paderborn (3), und Bad Lippspringe (1): Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 1028. Unterm Strich sind aktuell 99 Menschen in neun Kommunen mit dem Coronavirus infiziert.

Sieben Patienten im Krankenhaus

Betroffen ist weiterhin Paderborn mit 45 aktiven Fällen, gefolgt von Delbrück (19), Bad Wünnenberg (16), Borchen (5), Büren (4), Salzkotten (4), Altenbeken (2), Bad Lippspringe (2), Lichtenau (2). Nur in Hövelhof ist derzeit offiziell niemand infiziert. 894 Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute Covid-19-Infektion überstanden. 35 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Sieben Patienten (zwei mehr als am Vortag) befinden sich im Krankenhaus, zwei von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden. 614 Menschen ((34 mehr als am Vortag) befinden sich in vom Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne.

Für den Kreis Paderborn mit seinen 307.839 Einwohnerinnen und Einwohnern ist der erste Frühwarnwert von 35 bei einer Zahl von 108 Neuinfektionen innerhalb einer Woche, der Grenzwert von 50 bei einer Zahl von 154 Neuinfektionen innerhalb einer Woche erreicht. In den vergangenen sieben Tagen wurden 70 neue Fälle bestätigt. Das entspricht einer aktuellen 7-Tages-Inzidenz von 22,7.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/308-3333 zu erreichen.

