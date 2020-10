Beharrlichkeit zahlt sich aus

Mit dieser Auszeichnung würdigt Kulturstaatsministerin Monika Grütters nun zum sechsten Mal unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland, die „ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment haben, ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung engagieren“. Eine Experten-Jury hat in diesem Jahr aus 426 Bewerbungen 118 Buchhandlungen im gesamten Bundesgebiet für den Preis nominiert.

Dass Nicolibri neben der Detmolder Buchhandlung Kafka & Co. die einzige in Ostwestfalen ist, die die Jury für preiswürdig befunden hat, ist für Nicole Bettermann ein großer Erfolg. „Als ich am Dienstag die Nachricht per E-Mail bekam, war ich völlig aus dem Häuschen. Ich bin den ganzen Tag mit einem Dauergrinsen durchs Geschäft gelaufen“, sagt die Ausgezeichnete im Gespräch mit dem WV. Schließlich sei der Buchhandlungspreis „ein ganz, ganz toller Preis, der die Kultur unheimlich unterstützt“.

Was genau den Ausschlag dafür gegeben hat, dass die Jury Nicolibri nominiert hat, weiß Bettermann zwar nicht, aber sie hat eine Vermutung. „Wahrscheinlich ist es unserer Beharrlichkeit“, sagt sie, denn die Aktivitäten von ihr und ihren 13 Mitarbeiterinnen, die von Lesungsveranstaltungen bis zur Leseförderung von Kindern durch Kooperationen mit Schulen reichen, seien bereits seit 15 Jahren, seit der Eröffnung des ersten Ladens in Wewer, fester Bestandteil der Geschäftsidee. So richtig bewusst sei ihr das erst geworden als sie in der Bewerbung für den Preis all diese Veranstaltungen auflistete. „Plötzlich dachte ich: Das haben wir wirklich alles schon gemacht? Wann hatten wir eigentlich die Zeit dafür?“, sagt Bettermann.

Preisgeld von 7000 bis 25.000 Euro

Freuen kann sie sich aber nicht nur über die große Ehre der Nominierung, sondern auch über eine in Corona-Zeiten höchst willkommene Finanzspritze. Außergewöhnlich an dem Preis ist nämlich die Tatsache, dass alle nominierten Buchhandlungen auch ausgezeichnet werden. Alle nominierten Buchhandlungen erhalten ein dotiertes Gütesiegel verbunden mit einem Preisgeld in drei Preiskategorien: 7000 Euro für bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen, 15.000 Euro für bis zu fünf Buchhandlungen, die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen und 25.000 Euro für die drei Besten der nominierten Buchhandlungen. In welcher der drei Kategorien Nicolibri ausgezeichnet wird, weiß Nicole Bettermann noch nicht. „Das ist aber auch nicht so wichtig“, sagt sie, „allein schon die Auszeichnung ist für uns eine Riesenmotivation.“

Offen ist allerdings noch, wann ihr diese Auszeichnung überreicht wird. Aufgrund der Corona-Situation ist nämlich derzeit noch unklar, wann und in welcher Form die Preisverleihung stattfinden kann.