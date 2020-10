Schweinepest rückt näher

Ein Übergreifen auf Hausschweinbestände hätte katastrophale Folgen für die Landwirtschaft und die fleischverarbeitende Industrie, sagt Giesguth. Bereits durch die ersten Fälle in Brandenburg bei Wildschweinen haben viele Länder einen Importstopp verhängt. „Die Preise für Schweinefleisch sind reflexartig gefallen“, sagte Giesguth. Für den Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Auch vom Verzehr von gegebenenfalls kontaminiertem Fleisch geht laut das Bundesministerium für Ernährung und Gesundheit keine Gefahr für die Gesundheit aus. Für Schweine ist die ASP allerdings in jedem Fall tödlich. Bislang gibt es noch keinen einsatzfähigen Impfstoff, um Hausschweine vor einer Infektion wirksam zu schützen.

Übertragen wird die ASP von Tier zu Tier. Aber niemand glaubt ernsthaft, dass die Wildschweine in Brandenburg bis nach Paderborn wandern. Durch intensive Kadaversuche, Einzäunung des Kerngebietes, Jagdruhe sowie ­Betretungs- und Ernteverbote sind die Behörden in Brandenburg bemüht, das Schwarzwild nicht weiter zu beunruhigen und in die Flucht zu treiben. Doch es ist der Mensch, der das Virus verbreiten könnte, beispielsweise durch virenbehaftete Transportfahrzeuge, Kleidung, Schuhe oder auch Schlacht- und Speiseabfälle. Genau diese Art der möglichen Ansteckung bereitet den Behörden in der Reisezeit wie den Ferien große Sorgen. „Ein einziges weggeworfenes oder mitgebrachtes Wurstbrot reicht“, warnt Dr. Elisabeth Altfeld, Leiterin des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Das Virus sei nicht nur hoch ansteckend, sondern auch äußerst widerstandsfähig: In Fleisch- und Wurstwaren könne es sich monatelang halten, in Gefrierfleisch sogar bis zu sechs Jahre. „Speisereste, die Reisende oder Fernfahrer an Tankstellen, Raststätten oder Autobahnparkplätzen wegwerfen, sind eine Gefahr. Werden infizierte Fleisch- und Wurstreste von Wildschweinen gefressen, tragen diese dann das Virus in sich und können es weiterverbreiten“, warnt Altfeld. Deshalb sollten Lebensmittelreste auf keinen Fall achtlos in die freie Landschaft geworfen werden. Auch sollten Jäger von Jagdreisen nach Brandenburg absehen, um das ASP-Virus nicht wissentlich zu verschleppen. Eingeladen zu dem Treffen mit Vertretern der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jägerschaft hatte der Krisenstabs­leiter des Kreises Paderborn, Michael Beninde, um den Stand der Vorbereitungen zu prüfen.

Berthold Antpöhler, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Paderborn, wirbt für den Verzehr von Wildschweinfleisch: „Das Fleisch ist sehr schmackhaft und Bio pur.“ Jägerinnen und Jäger leisteten ihren Beitrag zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes, um dem Virus so wenig Wirte wie möglich zu bieten. Allein 2019 sei der Bestand um 3000 Stück gemindert worden. Allerdings sei der Vermarktungspreis mit 25 Cent je Kilo eine Katastrophe. Die Aufwandsentschädigung von 40 Euro, die der Kreis den Jägern pro Frischling zahle, hob er lobend hervor.

Funde von toten Wildschweinen sofort melden

Kreisjagdberater Franz Lödige unterstrich die Auswirkungen des Klimawandels, der für ein ganzjähriges Futterangebot sorge. Lödige warb für ein Zusammenwirken von Jägern und Landwirten. Zum Beispiel könne ein Kleestreifen in Rapsfeldern helfen und so trotz der hoch stehenden Pflanzen eine Bejagung ermöglichen. „Funde von toten Wildschweinen sollten sofort dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen gemeldet werden“, sagt Kreisveterinärin Dr. Marlies Bölling, und zwar telefonisch unter 05251/308-3901 oder per E-Mail an die Adresse ­ veterinaeramt@kreis-paderborn.de.