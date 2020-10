„Kirche ist kein Selbstzweck“

Paderborn-Elsen (WB). „Es ist sicher eine der vornehmsten Aufgaben eines Dechanten, Pfarrer in ihre Ämter einzuführen, was allerdings in unserer Zeit nicht mehr so häufig vorkommt.“ Mit diesen tiefgründigen Worten eröffnete Dechant Pfarrer Benedikt Fischer vor wenigen Tagen den feierlichen Gottesdienst in der Elsener Pfarrkirche.

Von Westfalen-Blatt