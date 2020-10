Sonderausstellung „Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben“ in Paderborn

Paderborn (WB). Der Roboter „Cimon“ ist so groß wie ein Medizinball, wiegt fünf Kilogramm und ist ein interaktiver Astronauten-Assistent. Ab sofort bis Mittwoch, 6. Januar 2021, ist er in der Sonderausstellung „Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben“ des Heinz-Nixdorf-Museumsforums zu sehen.