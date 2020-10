Kind überrollt: Eltern lehnen Strafe für Autofahrerin ab

Nur auf Jungen geachtet

„Der Verlust eines Kindes ist das Tragischste, was Eltern passieren kann.“ Mit diesem Satz faste der Anwalt der Eltern zusammen, was in der Familie des getöteten Kindes den Alltag bestimmt. Aber: „Meine Mandanten hegen keinen Hass gegen Sie“, sagte Dr. Andreas Jolmes in Richtung der Angeklagten. Die Frau aus Lippstadt, jetzt 40 Jahre alt, hatte im vergangenen Juni in einem Paderborner Wohngebiet jemanden besuchen wollen. Als sie mit ihrem Auto über eine Hofzufahrt fuhr, um zu parken, musste sie auf spielende Kinder achten. Wie die Staatsanwaltschaft in der Anklage darstellte, war es der Bruder des Mädchens, der mit einem Tretroller unterwegs war, der die Aufmerksamkeit der Autofahrerin auf sich zog. In diesen Moment überrollte der Wagen das auf der anderen Fahrzeugseite auf dem Boden sitzende zweijährige Mädchen, das die Fahrerin offenbar nicht gesehen hatte. Das Kind erlitt mehrere schwerste Verletzungen und starb drei Tage später in Bielefelder Krankenhaus Gilead.

Schmerzensgeld

Die 40-Jährige sollte sich wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht verantworten. Da die Eltern des Kindes, auch aus ihrer religiösen Überzeugung heraus, keine Strafverfolgung wünschten, konnten die Prozessbeteiligten die Sache relativ schnell zu einem Ende bringen. Verteidiger Franz Zacharias betonte, der schreckliche Vorfall werde auch für seine Mandantin noch lange nicht zu verarbeiten sein – wenn überhaupt. Sie wolle sich bei den Eltern für „das verhängnisvolle Ereignis entschuldigen“ und sei dankbar, dass alle bereit seien, das Verfahren durch eine Schmerzensgeldzahlung an die Familie des Kindes mit einer Einstellung zuende zu bringen. Dies hatte Staatsanwalt Frank Stegen wegen der Erklärung der Eltern vorgeschlagen: Die Strafprozessordnung bietet die Möglichkeit, bei einer Wiedergutmachung das Verfahren ohne eine Verurteilung abzuschließen, wenn die Schwere der Schuld des Angeklagten dem nicht entgegensteht. 3000 Euro soll die 40-Jährige an die Eltern zahlen.

Die Eltern nahmen an der Verhandlung nicht teil. Sie seien dazu psychisch nicht in der Lage, sagte ihr Anwalt.