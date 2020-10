Das Kampfhubschrauberregiment 36 aus Fritzlar wird Übungs­flüge „zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Piloten“ abhalten. Geflogen wird den Angaben zufolge am Montag zwischen 7 und 16 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag zwischen 9 und 23 Uhr. Die weiteren Gebiete für die Übungsflüge sind Fritzlar, Schwarzenborn, Bad Frankenhausen und Bad Salzungen. Außerdem soll im Südosten und Osten Nordrhein-Westfalens, in Thüringen sowie in Nord- und Osthessen geübt werden.

In Paderborn hatte es zuletzt, wie berichtet, eine Debatte über die erhöhte Zahl der Flüge von Kampfjets gegeben. Mehrere Bürger hatten sich darüber beschwert. Auch im Rat wurde das Thema diskutiert.