Der Alarm zur Rettung der 97-Jährigen aus dem Mehrparteienhauses am Piepenturmweg erreichte die Feuerwehr kurz nach 17 Uhr. Die Frau hatte nach Angaben der Feuerwehr in Ihrer Wohnung einen Oberschenkelhalsbruch erlitten und war zunächst durch einen Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt worden.

Rettung aus knapp 22 Metern

„Da sich die Wohnung der Dame im 7. Obergeschoss befindet und der vorhandene Aufzug nicht zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet ist, entschied sich der Rettungsdienst für eine schonendere Rettung der Patientin über die Drehleiter der Feuerwehr anstatt über den Treppenraum“, teilte Brandamtsrat Mirko Bursian am Donnerstagabend mit mit. Aufgrund der Gebäudehöhe verfüge das kurz unterhalb der Hochhausgrenze von 22 Metern liegende Gebäude über eine Feuerwehrzufahrt, wo die Drehleiter aufgestellt und der Balkon der betreffenden Wohnung erreicht wurde.

Die Drehleiter erreicht eine Höhe von 23 Metern. Das habe genau funktioniert, sagte Sebastian Winter, Abteilungsleiter „ Vorbeugende Gefahrenabwehr“ der Feuerwehr Paderborn. Für Hochhäuser gelten im Hinblick auf Rettungswege besondere Anforderungen, weil die Leitern der Feuerwehr diese Höhen nicht mehr erreichen.

Mit der Trage am Drehleiterkorb

Nachdem die Patientin in eine Schleifkorbtrage umgelagert worden war, wurde die Trage in einer speziellen Halterung am Drehleiterkorb befestigt und so „eine patientenorientierte Rettung“ über den Balkon erfolgen. Nach erfolgreicher Rettung wurde die Patientin vom Rettungsdienst übergeben und in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

An dem Einsatz waren zwischenzeitlich 14 Einsatzkräfte beteiligt, die mit einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter und dem Einsatzleitwagen ausgerückt waren.