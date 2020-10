Fahrradständer am Bahnhof werden verlegt

Paderborn (WB). Vom 10. November an können keine Fahrräder mehr in dem gewohnten Bereich direkt vor dem Paderborner Hauptbahnhof abgestellt werden. Die Fahrradständer werden dann in den Bereich der Kurzzeitparkplätze, etwas weiter westlich, hinter den Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofs verlagert. Auch die Fahrradständer, die sich direkt am Kunstwerk „später sein wird“ befinden, werden dorthin verlegt.

Von Westfalen-Blatt