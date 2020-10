Stadteinwärts ist die Elsener Straße in dieser Zeit gesperrt und kann nur stadtauswärts Richtung Heinz-Nixdorf-Ring befahren werden. Das teilte die Stadt mit. Ein Abbiegen von der Elsener Straße in die Erzbergerstraße ist dann nicht möglich. Von der Erzbergstraße kann nur links auf die Elsener Straße abgebogen werden. Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert.

Die Sperrungen seien notwendig, weil der Stadtentwässerungsbetrieb in den beiden Nächten die Kanalsanierung in der Elsener Straße durchführt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Kreuzungsbereich könnten die Arbeiten nur in den Abend- und Nachtstunden erledigt werden, heißt es weiter.

Unter anderem werden Stemmarbeiten an der Schachtsohle sowie an der Abmauerung der Kanalschächte im Kreuzungsbereich vorgenommen. Des Weiteren wird ein Kanalabschnitt in geschlossener Bauweise mittels Schlauchlinern saniert. Durch diese Sanierungsart werden offene Baugruben mit größeren Einschränkungen für den Verkehr vermieden.

Der Stadt Paderborn bittet um Verständnis für die kurzzeitig entstehenden Einschränkungen sowie um erhöhte Aufmerksamkeit im Kreuzungsbereich.