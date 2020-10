Brücke in Neuenbeken wird gesperrt

Paderborn-Neuenbeken (WB). Von Montag, 26. Oktober, an wird die Brücke über die Beke an der Straße „An der Bischofsmühle“ in Neuenbeken komplett gesperrt. Eine Umleitung für den Verkehr über Bukhove, Hildesheimer Hellweg und Alte Amtsstraße wird ausgeschildert, teilte die Stadt mit. Fußgänger können auf die nah liegende Fußgängerbrücke an der Bukhove ausweichen.

Von Westfalen-Blatt