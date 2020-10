Als im Gymnasium Schloß Neuhaus ein Poetry-Slam-Projekt des Lektora-Verlags stattfand, machte die Lehrerin Nina Arens den Verlag auf das Talent ihrer Schülerin Lena Wanke aufmerksam. Die ersten 100 Seiten von „Wo einst Leben war“ reichten, dass der Verlag Feuer fing. Seit dem 10. September ist das Buch jetzt auf dem Markt – mit 75 Kapiteln und 625 Seiten.

Schreiben bis in die Nacht hinein

Im Gymnasium sei sie als „die, die immer schreibt“, bekannt gewesen, erzählt Lena Wanke. Am Drang, etwas zu Papier zu bringen, hat sich auch als Studentin nichts geändert. „Ich schreibe manchmal bis nachts um 3“, sagt sie und erwähnt, dass sie fünf Geschichten mit 300 bis 500 Seiten ebenfalls fertig habe.

Lena Wanke, die in Hamburg geboren wurde, aber schon früh nach Paderborn kam, weil ihr Vater Landarzt werden wollte, studiert Englisch, Deutsch und Geschichte. Sie möchte unbedingt Lehrerin werden – weil sie Literatur liebt und vielleicht auch, weil sie selbst wunderbare Förderer hatte.

Fünf Geschwister in einer apokalyptischen Welt

Mit der Geschichte, die jetzt in Buchform erschienen ist, hatte sie mit 14 Jahren angefangen; als sie 18 war, war sie fertig, heute ist Lena Wanke 21. Worum geht es in „Wo einst Leben war“? In einer apokalyptischen Welt schicken Eltern ihre fünf Kinder fort, um auf dem wüstenartigen Planeten Kaimar D. einen Ort zu suchen, an dem es sich zu leben lohnt. Götz Kaimar hat die einst unabhängigen Länder in einem Krieg unterworfen und gestaltet sie zu einer uniformen Masse um.

Der Diktator sorgt zwar für das Überleben der von Naturkatastrophen, Klimawandel, Finanzkrise und Krieg geplagten Menschen, lässt gleichzeitig jedoch keinen Raum mehr für Individualität, geschweige denn Selbstbestimmung. Die Menschen leben in immergleichen Hochhäusern, in „bunten, ewigen Gefängnissen“. Sie existieren nur noch, und Rebellen wie die Eltern der fünf Geschwister, die sich mit ihrem Los nicht abfinden wollen, werden verfolgt.

Appell zum Weitermachen und Durchhalten

In ihrem Science-Fiction-Roman beschreibt Lena Wanke weniger die apokalyptische Umgebung als vielmehr den Zusammenhalt der Geschwister. „Wie macht man weiter, wenn die Welt sagt ‚Hör auf‘?“, nennt sie die Leitfrage. Eine von vielen Heldengeschichten ist ihr Buch trotzdem nicht. Die Fünf wollen sich selbst, nicht die Welt retten. Sie machen sich Gedanken, stellen Fragen – das alles spiegelt sich in Lena Wankes Schreibstil wider, der auf einfache, klare Sätze setzt. So wie die Autorin immer weiter schrieb, ist ihr Buch ein Appell zum Weitermachen, Durchhalten und Verzeihen. Der Roman „Wo einst Leben war“ kostet 16,80 Euro, die ISBN-Nummer lautet 978-3-95461-160-7.