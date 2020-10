Tierarzt sagt im Borchener Mordfall aus

Paderborn (WB/jvh). Im Prozess um den Mord an einer 76-jährigen Witwe aus Borchen (Kreis Paderborn) hat am Freitag der Ehemann der angeklagten Tochter des Opfers ausgesagt. Der Amtsveterinär des Kreises Paderborn saß nach der Tat im September 2019 für drei Monate in Untersuchungshaft, bis er mangels Beweisen aus der Haft entlassen wurde. Der 54-Jährige wird jedoch noch immer als Beschuldigter geführt, betonte aber, nichts mit dem Verbrechen zu tun zu haben.

Von Westfalen-Blatt