Im Oktober setze sich Intendantin Katharina Kreuzhage mit den Schauspielern zusammen. Bei einigen werde der Vertrag nicht verlängert, weil es unterschiedliche künstlerische Auffassungen gebe, andere wollten von sich aus an ein größeres Haus wechseln. Welche derzeitigen Mitglieder des Ensembles das Theater verlassen, sagte Dieckhoff nicht. Die dadurch frei werdenden Stellen würden aber wieder besetzt: „Bei einem noch kleineren Ensemble könnten wir das Theater in der bisherigen Form nicht mehr anbieten.“

Die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger kritisiert die Intendantin in einem Offenen Brief, der dem WV vorliegt, scharf. „Mit Entsetzen und großem Bedauern erfahren wir, dass Sie gerade in Corona-Zeiten, in denen sich die ganze Welt in einer Ausnahmesituation befindet, ca. ein Drittel Ihres Ensembles durch Nichtverlängerungen entlassen“, schreibt der Landesvorsitzende Adil Laraki.

Weder die Corona-Krise noch soziale Aspekte hätten Kreuzhage davon abgehalten, die Schauspieler, darunter angeblich ein werdender Vater, in eine ungewisse Zukunft zu schicken. Laraki versteigt sich sogar zu der Behauptung: „Das Signal an das gesamte Ensemble ist eindeutig: Wer eure Anliegen vertritt, wird mit aller Härte beseitigt.“ Die Gewerkschaft fordert die Rücknahme der Nichtverlängerungen, die Schauspieler würden „leichtfertig“ und „willkürlich“ entlassen.

Das Theater Paderborn kommentierte das am Freitag als „Säbelrasseln“. Das Ensemble umfasst elf feste Mitglieder und zusätzlich Gastschauspieler. Die Darsteller erhalten in der Regel Zwei-Jahres-Verträge.