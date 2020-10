Ex-Mann belastet Angeklagte

Paderborn (WB). Nach der Tat im September 2019 saß er drei Monate in Untersuchungshaft, bis er aus Mangel an Beweisen entlassen wurde: Im Prozess um den Mord an einer 76-jährigen Witwe aus Borchen hat sich am Freitag – wie berichtet – erstmals der damalige Ehemann der Angeklagten geäußert. In seiner mehr als zweistündigen Aussage hinterließ der 54-jährige Veterinär keinen Zweifel an seiner Unschuld. Die Staatsanwaltschaft führt in jedoch noch immer als Beschuldigten.

Von Jan Haselhorst