Einblick in eine neue Welt

Die Abteilung für soziale Teilhabe der Stadt Paderborn mit dem Seniorenbüro hatte zusammen mit dem Verein Deutschland sicher im Netz zu einem gemeinsamen Workshop eingeladen. Gekommen waren 18 Seniorinnen und Senioren. Digitalisierung scheint ein Thema zu sein, dass bei vielen älteren Menschen großes Interesse weckt.

Grundlegende Technologien und Termini erklärt

Monika Schirmeier, Referentin der „digitalen Engel“, gab den Teilnehmern eine Einführung zum Thema Internet und klärte, was sich hinter den Begriff verbirgt, die mit diesem Themenfeld verbunden sind. Darüber hinaus wurden grundlegende Technologien und Termini erklärt, wie etwa WLAN, Spam, E-Mail, Cloud, Apps. Monika Schirmeier beantwortete während des Workshops die vielfältigen und weit gefächerten Fragen der Teilnehmer.

Schnell stellte sich heraus, dass diese Veranstaltung nur ein Auftakt in der digitalen Welt war. Allen war klar, dass es weiterhin einen hohen Bedarf gibt, an diesem Themengebiet weiter zu arbeiten.

Konkrete Einzelfragen beantwortet in Paderborn die „Offene Computer- und Handy-Sprechstunde für die Generation 55 Plus“. Die ehrenamtliche Initiative ist immer donnerstags von 15.15 bis 17.15 Uhr in den Räumen der Volkshochschule, Am Stadelhof 8, zu finden. Die Beratung dort ist für Senioren kostenlos.