Caritas Paderborn fordert bessere Bedingungen für osteuropäische Pflegekräfte

Paderborn (epd). Der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn mahnt faire und legale Arbeitsbedingungen mit einem angemessenen Lohn für osteuropäische Altenpflegkräfte an. „Es bewegt sich nichts, obwohl die Probleme in der sogenannten 24-Stunden-Pflege nicht nur in der Fachöffentlichkeit seit Jahren bekannt sind“, erklärt Diözesan-Caritasdirektorin Esther van Bebber am Dienstag in Paderborn.

Von Westfalen-Blatt