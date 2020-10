Regio-Pole-Netzwerk: Bürgermeister treffen sich in Paderborn

Paderborn (WB). Nachdem sich der Lenkungsausschuss des Deutschen Regio-Pole-Netzwerks im vergangenen Jahr in Würzburg getroffen hatte, kamen nun die Oberbürgermeister und Bürgermeister der acht am Regio-Pole-Netzwerk beteiligten Städte in Paderborn zu ihrer jährlichen Sitzung des Lenkungsausschusses zusammen.