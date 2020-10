Kreis erlässt Sperrstunde und Maskenpflicht in Fußgängerzonen

Regeln gelten ab Mittwoch

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 innerhalb einer Woche, umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Am Dienstag hatte dieser Wert offiziell noch bei 34,4 gelegen. Mit der Feststellung der sogenannten Gefährdungsstufe II und der Allgemeinverfügung treten am Mittwoch eine Reihe von weiteren Schutzmaßnahmen in Kraft, die in der Corona-Schutzverordnung aufgelistet sind. Dazu zählen Kontaktbeschränkungen, eine Sperrstunde in der Gastronomie von 23 bis 6 Uhr, das Verbot des Verkaufs von Alkohol in diesem Zeitraum sowie eine Ausweitung der Maskenpflicht. „Die Corona-Schutzverordnung bildet den Rahmen, die konkrete Umsetzung geschieht vor Ort“, erläuterte Kreissprecherin Michaela Pitz.

In Abstimmung mit den Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden im Kreis gilt zusätzlich von diesem Mittwoch an, in den Fußgängerzonen in Paderborn und Bad Lippspringe die Pflicht zwischen 8 und 20 Uhr einen Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Wo gilt die Maskenpflicht?

Konkret gilt die Maskenpflicht in Bad Lippspringe in den Bereichen Arminiusstraße, Arminius­park und Marktstraße. In Paderborn sind Westernstraße, Königsplätze, Rosenstraße, Marienplatz, Rathausplatz, Neuer Platz, Grube, Schildern und Kamp von der neuen Regelung betroffen. Landrat Manfred Müller appellierte erneut eindringlich an die Menschen im Kreis Paderborn, die Schutzmaßnahmen einzuhalten: „Schützen Sie sich und Ihre Familien, Ihre Mitmenschen. Wenn wirklich alle sich an die Regeln halten, vernünftig und solidarisch handeln, kommen wir da durch“, sagte der Landrat.

Die Corona-Schutzverordnung sieht seit dem 17. Oktober vor, dass bei Überschreiten der kritischen Werte von 35 (Gefährdungsstufe I) beziehungsweise 50 (Gefährdungsstufe II) der jeweilige Kreis oder die kreisfreie Stadt per Allgemeinverfügung die Gefährdungsstufe festsetzt, mit der laut Corona-Schutzverordnung weitere Regelungen wie Kontaktbeschränkungen und Ausweitung der Maskenpflicht in Kraft treten.

Gesamter Kreis betroffen

Die Feststellung der Gefährdungsstufe II erfolgt nach Angaben des Kreises für das gesamte Kreisgebiet, da das derzeitige Infektionsgeschehen nicht auf eine bestimmte Einrichtung oder einen bestimmten Ort eingrenzbar sei, sondern sich als „diffus“ und flächendeckend“ darstelle, heißt es in der Allgemeinverfügung. Auch könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Infektionsgeschehen in aktuell etwas weniger betroffene Kommunen ausweite.

33 neue Corona-Fälle

Derweil ist die Zahl der Neuinfektionen weiter gestiegen: 33 neue COVID-19- Fälle wurden dem Kreisgesundheitsamt am Dienstag übermittelt. Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie stieg somit auf 1209. Diese Zahl ist allerdings noch nicht in den neuen Inzidenzwert vom LZG enthalten, weil das LZG die Werte immer nur bis 0 Uhr erfasst, also am Dienstag die Werte vom Montag verarbeitet.

Aktuell sind den Angaben zufolge 255 Menschen mit dem Coronavirus im Kreis infiziert. Betroffen ist weiterhin vor allem die Stadt Paderborn mit 99 sogenannten aktiven Fällen, gefolgt von Bad Lippspringe (64), Delbrück (32), Bad Wünnenberg (18), Hövelhof (11), Lichtenau (11), Borchen (6), Büren (5), Salzkotten (5) und Altenbeken (4). In Borchen ist die Zahl der Infektionen um einen Fall nach unten korrigiert worden.

Reiserückkehrer infiziert

Vereinzelt seien es derzeit noch Reiserückkehrer und deren Angehörige, die das Virus mitbrächten, teilte das Kreisgesundheitsamt mit. Vor allem aber hätten private Treffen und Feiern sowie Reisen in Nachbarkreise, die schon seit einigen Tagen als Risikogebiet ausgewiesen seien, für den Anstieg der Neuinfektionen im Paderborner Kreisgebiet gesorgt. „Wir stellen aber auch fest, dass verstärkt Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden, dann tatsächlich positiv getestet werden. Das zeigt, wie wichtig die Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt ist. Bitte helfen Sie uns, indem Sie richtige und vollständige Angaben machen“, sagte Dr. Kirsten-Wiebke Jensen, stellvertretende Leiterin des Kreisgesundheitsamtes.

751 Menschen in Quarantäne

17 weitere Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute Corona-Infektion überstanden. Insgesamt 919 gelten somit als genesen. 35 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Zwölf Corona-Erkrankte werden im Krankenhaus behandelt, zwei von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden. 751 Menschen befinden sich in vom Kreisgesundheitsamt angeordneter Quarantäne.

Das Kreisgesundheitsamt weist erneut auf die wichtigsten Regeln hin: Abstand von mindestens 1,5 Meter halten, Kontakte meiden, wo immer es geht, häufiges Händewaschen, Alltagsmaske tragen, alle 20 Minuten in geschlossenen Räumen lüften und die Corona-Warn-App nutzen. Das Kreisgesundheitsamt ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/308-3333 erreichbar.